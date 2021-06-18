На Крым обрушились мощные ливни. Ялту и Керчь залило водой: ситуация на полуострове

Ялта

Оккупированный город Ялта сегодня ночью накрыл мощный ливень. В результате затоплены около 300 домов, а также осложнено движение транспорта. "Власти" города ввели в городе режим ЧС, а также перекрыли проезд в центр города.

В Ялте проходит эвакуация людей. В районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе сошел селевой поток, а в самой Ялте и Алупке подтоплены дома.

Кроме того, из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная.

Фото: Ялту накрыл ливень (twitter.com)

Керчь

На восток Крыма обрушились сильные ливни, в результате обильных осадков в виде дождя и поднятия уровня воды реки Мелек-Чесме произошло подтопление придворовых территорий и 12 домовладений, а также городской больницы в городе Керчь.

Сообщается, что в Керчи за ночь выпало 82 мм осадков, это почти две месячные нормы. В центре города - метровая толща воды.

В Керчи затопило улицы, автомобили под водой почти под самую крышу. Часть города, в том числе больница обесточены, затопило более десятка домов. Кроме того, более 100 трансформаторных подстанций были отключены в Крыму из-за обрывов и подтоплений.

Экстремальная непогода затронула не только Керчь и ее районы. От воды пострадали Симферополь и Белогорск. После ливня в Феодосии повалены три десятка деревьев, поврежден газопровод, а некоторые улицы - обесточены.

Кроме того, синоптики предупредили сегодня о сильных дождях на полуострове.