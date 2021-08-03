Зеленський зробив заяву про Крим: це ніколи не буде російською територією
Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупований Крим ніколи не буде російською територією. Це українська земля.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова президента в інтерв'ю телеканалу "Дом".
Він заявив, що люди, які окупували, ніколи не будуть любити Крим, як українці.
"Це неможливо прищепити. Це моя земля. Вони не будуть тут. Їх покоління не будуть тут рости. Це ніколи не буде російською територією. Не можна прошити голову татарам і сказати, що тут вас не було. Та хоч перепишіть історію. Так неможливо! Всі вони повернуться додому. Питання часу", - заявив Зеленський.
Скоро на канале "Дом" выйдет большое интервью с президентом В. Зеленским. На мой взгляд, это программная вещь которая определяет государственную политику по поводу Донбасса и Крыма. Обновляйте!Posted by Oleksiy Matsuka on Tuesday, August 3, 2021
Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Крим стає непідйомним вантажем для Росії.
Зазначимо, до саміту Кримської платформи приєднаються 30 країн. А декларація кримського саміту знаходиться на фінальній стадії.