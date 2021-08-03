Зеленський зробив заяву про Крим: це ніколи не буде російською територією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупований Крим ніколи не буде російською територією. Це українська земля.

Він заявив, що люди, які окупували, ніколи не будуть любити Крим, як українці.

"Це неможливо прищепити. Це моя земля. Вони не будуть тут. Їх покоління не будуть тут рости. Це ніколи не буде російською територією. Не можна прошити голову татарам і сказати, що тут вас не було. Та хоч перепишіть історію. Так неможливо! Всі вони повернуться додому. Питання часу", - заявив Зеленський.