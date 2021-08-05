Зеленський пояснив, чим загрожує Україні російська паспортизація в ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що видача російських паспортів жителям ОРДЛО загрожує тим, що Росія може забрати Донбас, так само як і Крим.

"Що стосується Росії по паспортизації. Росія порушує міжнародне право. Чим паспортизація (на Донбасі - ред.) відрізняється від паспортизації в Криму? Та ні чим. Спочатку ти роздаєш паспорти РФ, а потім заходиш і кажеш: Я захищаю своє населення. Ось чим це небезпечно", - заявив він.