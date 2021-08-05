ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський пояснив, чим загрожує Україні російська паспортизація в ОРДЛО

Новость на русском →
Четвер 05 серпня 2021 19:04
Зеленський пояснив, чим загрожує Україні російська паспортизація в ОРДЛО Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що видача російських паспортів жителям ОРДЛО загрожує тим, що Росія може забрати Донбас, так само як і Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Телеканалу " Дом".

"Що стосується Росії по паспортизації. Росія порушує міжнародне право. Чим паспортизація (на Донбасі - ред.) відрізняється від паспортизації в Криму? Та ні чим. Спочатку ти роздаєш паспорти РФ, а потім заходиш і кажеш: Я захищаю своє населення. Ось чим це небезпечно", - заявив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Донбас
NEWS
Крим, Донбас та паспортизація: головні заяви з інтерв'ю Зеленського
Крим, Донбас та паспортизація: головні заяви з інтерв'ю Зеленського
DAILY
Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні