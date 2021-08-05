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Зеленський про повернення Донбасу: після виведення військ повинні дійти до нашого кордону

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Четвер 05 серпня 2021 19:51
Зеленський про повернення Донбасу: після виведення військ повинні дійти до нашого кордону Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завжди виступав за домовленості про припинення вогню на Донбасі. За його словами, після виведення військ з Донбасу необхідно дійти до українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Телеканалу "Дім".

"Я незмінно вірю в те, що не можна за стіл сідати з людьми, у яких в руках зброя. Це ж не просто філософія. Це предметна розмова", - заявив він.

За словами президента, він завжди виступав за те, щоб першим пунктом і "Мінська", і всіх домовленостей було припинення вогню.

"Щоб взагалі про щось говорити, потрібно хоча б перестати стріляти. Це факт. А що далі? Далі-виведення військ. І що ми повинні зайти дуже акуратно, дуже акуратно дійти до нашого кордону", - підкреслив він.

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