Зеленський про повернення Донбасу: після виведення військ повинні дійти до нашого кордону

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завжди виступав за домовленості про припинення вогню на Донбасі. За його словами, після виведення військ з Донбасу необхідно дійти до українського кордону.

"Я незмінно вірю в те, що не можна за стіл сідати з людьми, у яких в руках зброя. Це ж не просто філософія. Це предметна розмова", - заявив він.

За словами президента, він завжди виступав за те, щоб першим пунктом і "Мінська", і всіх домовленостей було припинення вогню.

"Щоб взагалі про щось говорити, потрібно хоча б перестати стріляти. Це факт. А що далі? Далі-виведення військ. І що ми повинні зайти дуже акуратно, дуже акуратно дійти до нашого кордону", - підкреслив він.