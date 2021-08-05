ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський звернувся до жителів Донбасу, які вважають себе росіянами: їдьте шукати місце в РФ

Новость на русском →
Київ, Четвер 05 серпня 2021 10:27
Зеленський звернувся до жителів Донбасу, які вважають себе росіянами: їдьте шукати місце в РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованої частини Донецької та Луганської областей, які вважають себе росіянами. Він закликав їх їхати шукати собі місце в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента в інтерв'ю телеканалу "Дом".

Він зазначив, що це не означає що хтось когось виганяє.

"Ще раз: батьківщина чи гість. Я вважаю, якщо ти живеш на території окупованого Донбасу та, якщо ти вважає, що "Наша справа права - нам в РФ, ми росіяни". Велика помилка залишатися жити на Донбасі", - заявив він.

За його словами, якщо житель вважає, що якщо ця земля російська і це буде краще для майбутнього його дітей і онуків, то нехай шукає собі місце в РФ.

"В ім'я своїх дітей та онуків вже потрібно їхати шукати собі місце в РФ. Без України на цій території цивілізації не буде", - заявив президент України.

У той же час, Зеленський звернувся до українців на Донбасі.

"Якщо ти відчуваєш себе українцем і поважаєш прапор України. Поважаєш українську мову. Навіть якщо тебе не вчили в школі. Сам почитуй книжки. Якщо ти відчуваєш, що ти українець - будь там. Ця земля буде деокупована", - заявив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Донбас
NEWS
Стала відома причина смерті Марчука
Стала відома причина смерті Марчука
DAILY
Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні