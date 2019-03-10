При катастрофі літака в Ефіопії загинуло 12 співробітників ООН, - AFP

Авіакатастрофа сталася сьогодні, 10 березня

При крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airline в Эфиопии, которое случилось сегодня, 10 марта, через шесть минут после вылета из аэропорта Боле, погибло по меньшей 12 сотрудников Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Associated France press.

"По данным источника в ООН, по меньшей мере дюжина сотрудников ООН погибли в авиакатастрофе в Эфиопии", - заявили в новостном агентстве.

Ранее сообщалось, что при крушении самолета в Эфиопии погибла семья депутата парламента Словакии. Также при крушении самолета погибла еще одна гражданка Словакии, работавшая в гуманитарной организации.

Напомним, сегодня стало известно, что в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. Авария самолета, который следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби, произошла 10 марта в 08:44 по местному времени.

Позже стало известно, что в результате крушения в Эфиопии лайнера Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.

По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.