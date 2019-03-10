Українців не було на борту літака, що розбився в Ефіопії

Фото (twitter.com/UkrZaKordonom)

За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, українці не були пасажирами літака

Громадян України не було на борту літака, що зазнав катастрофи в Ефіопії. Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України.

В консульстві повідомили, що за попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадяни України не були пасажирами літака, що зазнав катастрофи в Ефіопії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 компанії Ethiopian Airlines, що прямував до Кенії. Аварія літака, який слідував за маршрутом Аддіс-Абеба - Найробі, відбулася 10 березня в 08:44 за місцевим часом.

На борту літака перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Причину падіння літака представник не повідомив. Аварія сталася незадовго після зльоту з аеропорту столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.

Пізніше стало відомо, що в результаті аварії в Ефіопії лайнера Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, на борту якого перебували 157 осіб, ніхто не вижив. На борту лайнера перебували пасажири з 33 країн.