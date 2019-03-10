При катастрофі літака в Ефіопії загинула сім'я депутата парламенту Словаччини

Фото (twitter.com/UkrZaKordonom)

Загинули дружина, син і дочка депутата словацького парламенту Антона Грнко

Дружина, син і дочка депутата словацького парламенту Антона Грнко загинули при катастрофі літака в Ефіопії авіакомпанії Ethiopian Airline. Про це парламентарій повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Також при катастрофі літака загинула ще одна громадянка Словаччини, яка працювала в гуманітарній організації.

"З глибоким сумом повідомляю, що моя дорога дружина Бланка, син Мартін і дочка Міхала загинули в результаті катастрофи в Аддіс-Абебі сьогодні рано вранці. Хто знав їх, присвятіть їх пам'яті тихий спомин", - написав Грнко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 компанії Ethiopian Airlines, що прямував до Кенії. Аварія літака, який слідував за маршрутом Аддіс-Абеба - Найробі, відбулася 10 березня в 08:44 за місцевим часом.

Пізніше стало відомо, що в результаті аварії в Ефіопії лайнера Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, на борту якого перебували 157 осіб, ніхто не вижив. На борту лайнера знаходилися пасажири з 33 країн.

За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадяни України не були пасажирами літака, потерпілого катастрофу в Ефіопії.

Гендиректор компанії підтвердив, що люди загинули в результаті зіткнення літака із землею. На борту літака перебували громадяни Кенії (32 людини), Ефіопії (17 осіб), Канади (18 осіб), США (вісім осіб), Британії (сім чоловік), Франції (сім осіб), Єгипту (шість чоловік), Нідерланди (п'ять громадян), Індії та Словаччині (по чотири людини). Також на борту були жителі Австрії, Швеції та Росії (по три людини), а також Марокко, Іспанії, Польщі та Ізраїлю (по дві особи).