При катастрофі літака в Ефіопії загинула сім'я депутата парламенту Словаччини

Загинули дружина, син і дочка депутата словацького парламенту Антона Грнко

Супруга, сын и дочь депутата словацкого парламента Антона Грнко погибли при крушении самолета в Эфиопии авиакомпании Ethiopian Airline. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

Также при крушении самолета погибла еще одна гражданка Словакии, работавшая в гуманитарной организации.

"С глубоким прискорбием сообщаю, что моя дорогая жена Бланка, сын Мартин и дочь Михала погибли в результате катастрофы в Аддис-Абебе сегодня рано утром. Кто знал их, посвятите их памяти тихое воспоминание", - написал Грнко.

Напомним, сегодня стало известно, что в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. Авария самолета, который следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби, произошла 10 марта в 08:44 по местному времени.

Позже стало известно, что в результате крушения в Эфиопии лайнера Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.

По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.

Гендиректор компании подтвердил, что люди погибли в результате столкновения самолета с землей. На борту находились граждане Кении (32 человека), Эфиопии (17 человек), Канады (18 человек), США (восемь человек), Британии (семь человек), Франции (семь человек), Египта (шесть человек), Нидерланды (пять граждан), Индии и Словакии (по четыре человека). Также на борту были жители Австрии, Швеции и России (по три человека), а также Марокко, Испании, Польши и Израиля (по два человека).