В авіакомпанії розповіли деталі аварії літака в Ефіопії

Фото: катастрофа літака в Ефіопії (фото з відкритих джерел)

Гендиректор авіакомпанії заявив, що літаком керував висококласний пілот

В компанії Ethiopian Airlines розкрили деталі катастрофи в Ефіопії літака Boeing 737, на борту якого перебували 157 осіб. Про це повідомляє Reuters.

За словами генерального директора авіакомпанії Теволде Гебре Маріам, перед катастрофою пілот повідомив про труднощі і просив дозволу повернутися назад. Крім того, він зазначив, що ним керував висококласний пілот і у літака не було жодних технічних проблем.

Гендиректор компанії підтвердив, що люди загинули в результаті зіткнення літака із землею. На борту літака перебували громадяни Кенії (32 людини), Ефіопії (17 осіб), Канади (18 осіб), США (вісім осіб), Британії (сім чоловік), Франції (сім осіб), Єгипту (шість чоловік), Нідерланди (п'ять громадян), Індії та Словаччині (по чотири людини). Також на борту були жителі Австрії, Швеції та Росії (по три людини), а також Марокко, Іспанії, Польщі та Ізраїлю (по дві особи).

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 компанії Ethiopian Airlines, що прямував до Кенії. Аварія літака, який слідував за маршрутом Аддіс-Абеба - Найробі, відбулася 10 березня в 08:44 за місцевим часом.

На борту літака перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Причину падіння літака представник не повідомив. Аварія сталася незадовго після зльоту з аеропорту столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.

Пізніше стало відомо, що в результаті аварії в Ефіопії лайнера Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, на борту якого перебували 157 осіб, ніхто не вижив. На борту лайнера знаходилися пасажири з 33 країн.

За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадяни України не були пасажирами літака.