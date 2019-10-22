Аварія вертольота і вихід Гладковського з СІЗО: новини за 21 жовтня

Колаж РБК-Україна

У Полтавській області розбився вертоліт, колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський вийшов з СІЗО, шоумен Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 21 жовтня - в матеріалі РБК-Україна

У Полтавській області розбився вертоліт, загинув екс-міністр Кутовий

Поблизу села Тарасенкове Оржицького району (Полтавська область) розбився вертоліт "Робінсон - 44". У катастрофі загинув колишній міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий.

Гладковський вийшов із СІЗО

Колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський вийшов з СІЗО після внесення за нього застави. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. На Гладковського вдягли електронний браслет.

Зеленський прибув у Японію

Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії з робочим візитом. Зокрема, український президент візьме участь у церемонії інтронізації (зведення на престол) імператора Японії Нарухіто. Зеленського супроводжує дружина Олена.

Сивохо став радником секретаря РНБО

Відомий шоумен Сергій Сивохо став радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сивохи у Facebook. За його словами, його призначили радником з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

У Путіна не бачать просування по підготовці саміту в нормандському форматі

Помічник президента Російської Федерації з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що Росія не бачить особливого просування по підготовці саміту в нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ. За словами Ушакова, їх турбує ситуація, яка створилася після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

У КМДА назвали причину забруднення повітря в Києві

У Києві фіксують перевищення кількості небезпечних речовин у повітрі вздовж проїжджих частин зі скупченням автотранспорту. Про це повідомив начальник Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук, передає кореспондент РБК-Україна. За словами Ткачука, забруднення повітря в Києві фіксують в місцях, де спостерігаються великі пробки. Водночас прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що офіційних даних про аномальне забруднення повітря в Києві немає

Скандалу "Квартала 95" (відео)

Квартал 95 потрапив у гучний скандал через те, що на черговому випуску шоу гумористи заспівали пісню про підпал будинку колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої. До артистів також приєднався хор імені Григорія Верьовки. На скандальний номер відреагував Володимир Зеленський. З'явилися коментарі Коломойського, Гонтарєвої та лідерів суспільної думки. Зрештою скандальну ситуацыю прокоментували і самі "квартальці".