Гончарук: офіційних даних про аномальне забруднення в Києві немає

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук прокоментував інформацію про забруднення повітря в Києві

На сьогоднішній день український уряд не має офіційних даних про аномальне забруднення повітря в Києві чи інших регіонах. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гончарук прокоментував повідомлення про те, що в Києві спостерігається аномальне забруднення повітря.

"Попередньо, мені доповіли, що, за офіційними даними, у нас в повітрі нічого аномального не спостерігається. Якість повітря знаходиться в межах ГДК. Але з урахуванням того, що інформація з'явилася, ми розбираємося і найближчим часом вийдемо з окремою комунікацією. Офіційного підтвердження даних, які б давали можливість говорити, що з повітрям щось не так, у мене немає", - заявив Гончарук.

Зазначимо, в Київській міській державній адміністрації повідомили, що відстежити рівень забруднення повітря в Києві можна на карті CityScale.

Фото: карта джерел забруднення в Києві (cityscale.com.ua)

Нагадаємо, раніше Styler повідомляв, що в Києві зафіксовано найвищий показник рівня забруднення повітря серед інших міст України.

Раніше також повідомлялося, що забруднення повітря за рік спричинило 400 тисяч передчасних смертей в Європі.