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У КМДА назвали причину забруднення повітря в Києві

Новини » Суспільство    21.10.2019 - 16:35
У КМДА назвали причину забруднення повітря в Києві
Фото: Роман Ткачук (kyivcity.gov.ua)

Затори є головним джерелом забруднення повітря в Києві

У Києві фіксують перевищення кількості небезпечних речовин у повітрі вздовж проїжджих частин зі скупченням автотранспорту. Про це повідомив начальник Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ткачука, забруднення повітря в Києві фіксують в місцях, де спостерігаються великі пробки.

"Сьогодні ми виїжджали в Голосіївський район на окружну дорогу - перевищення виявляють тільки уздовж скупчення транспорту на проїжджій частині. Перевищення пов'язане з продуктами горіння - це можуть бути формальдегід, діоксид азоту та З. Але все перевищення виявляються тільки уздовж пробок. За інформацією Санепідемстанції, вона постійно фіксує перевищення концентрації продуктів горіння в місцях, де є велике скупчення автотранспорту - Бессарабка, проспект Перемоги і так далі", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, на даний момент немає офіційних даних, які б підтверджували аномальне забруднення повітря в Києві. За його словами, якість повітря знаходиться в межах ГДК.

Раніше повідомлялося, що у Києві забруднення повітря спостерігається в 7 районах. Зокрема, високий рівень забруднення повітря є в Солом'янському, Голосіївському, Печерському, Шевченківському районах.

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