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Аварія суховантажу у Чорному морі: посольство України поверне моряків за декілька днів

Автор: Андрій Козловський

Повірений у справах посольства України в Румунії Павло Роговей розраховує, що моряки, які були врятовані після аварії суховантажу в Чорному морі, зможуть дістатися до рідних в Україну найближчими днями. Наразі консульство вирішує всі питання для їхнього повернення.

Про це повідомляє румунське видання Agerpres.

"Що стосується долі моряків, які перебувають тут, то, сподіваюся, це буде не більше двох днів. У нас є команда з консульства, яка вже працює у співпраці з прикордонниками, з румунськими правоохоронними органами, щоб виконати всі формальності щодо повернення громадян України додому, до їхніх сімей", - сказав Роговей.

Він також додав, що наразі у посольстві України в Бухаресті відкрита гаряча лінія.

"Я зв’язався з усіма родичами цих моряків, вони мають всю інформацію. Ми сподіваємось допомогти цим людям якомога швидше дістатися до домівок своїх сімей за два-три дні", - сказав український дипломат.

Роговей також підкреслив, що розмовляв із кожним із врятованих моряків, які сказали, що вони почуваються добре.

Нагадаємо, вчора вранці біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. Всього на борту перебували 13 українців. У МЗС підтвердили загибель двох членів екіпажу, ще один вважається зниклим без вісті.

Крім того, група нафтового обслуговування припинила пошуки зниклого безвісти моряка.

Також РБК-Україна писала, що врятований екіпаж доставили в порт Констанци. Там українські моряки пройшли медичний огляд.

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