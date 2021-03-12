Крушение сухогруза в Черном море: посольство Украины вернет моряков за несколько дней

"Что касается судьбы моряков, которые находятся здесь, то, надеюсь, это будет не более двух дней. У нас есть команда из консульства, которая уже работает в сотрудничестве с пограничниками, с румынскими правоохранительными органами, чтобы выполнить все формальности по возвращению граждан Украины домой, к их семьям", - сказал Роговей.

Он также добавил, что сейчас в посольстве Украины в Бухаресте открыта горячая линия.

"Я связался со всеми родственниками этих моряков, они имеют всю информацию. Мы надеемся помочь этим людям как можно быстрее добраться до дома своих семей за два-три дня", - сказал украинский дипломат.

Роговей также подчеркнул, что разговаривал с каждым из спасенных моряков, которые сказали, что они чувствуют себя хорошо.