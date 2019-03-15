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Катастрофа Boeing в Ефіопії: літак почав дуже швидко набирати швидкість

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 10:46
Катастрофа Boeing в Ефіопії: літак почав дуже швидко набирати швидкість
Ілюстративне фото (flickr com)

Через три хвилини після вильоту капітан літака "панікуючим голосом" запросив дозвіл на посадку

Літак Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines почав дуже швидко набирати швидкість відразу після зльоту, через що сталася авіакатастрофа в Ефіопії. Про це повідомляє The New York Times.

Видання пише, що через три хвилини після вильоту Boeing з аеропорту в Аддіс-Абебі в момент, коли диспетчери координували посадку двох інших бортів, капітан літака "панікуючим голосом" запросив дозвіл на посадку.

Диспетчери вирішили затримати два рейси, які готувалися до посадки, щоб звільнити смугу, однак борт не встиг і не зміг повернутися.

Нагадаємо, влада Ефіопії після авікатастрофи Boeing 737 MAX звернулася до Франції з проханням допомогти у розшифровці "чорних ящиків. "Чорні ящики" літаків вже знаходяться у Франції.

РБК-Україна, що в авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Найбільша кількість загиблих з Канади і Кенії. Також жертвами авіакатастрофи стали співробітники ООН.

Після цього Германия Франція і Нідерланди закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX. Аналогічне рішення прийняли Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія.

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