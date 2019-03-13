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Boeing попросила призупинити польоти всіх літаків 737 MAX

Новини » Транспорт    13.03.2019 - 21:52
Boeing попросила призупинити польоти всіх літаків 737 MAX
Фото: літак Boeing 737 MAX 8 (flickr.com/liamallport)

Компанія підтримує відповідне рішення управління

Авіабудівна корпорація Boeing заявила про рішення рекомендувати Федерального управління цивільної авіації Сполучених Штатів Америки (США) тимчасове припинення польотів всього глобального флоту 737 MAX, що складається з 371 літака, через авіакатастрофу в Ефіопії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Компанія підтримує відповідне рішення управління.

Державна авіаційна служба видала рішення з безпеки польотів про призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX і 737-9 MAX.

Розпорядження набирає чинності з 19:00 (21:00 за Києвом). Мова йде про моделі літака Boeing 737-8 MAX і 737-9 MAX.

Як писало РБК-Україна раніше, Германия Франція і Нідерланди закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX після авіакатастрофи в Ефіопії. Аналогічне рішення взяли Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія.

Раніше президент США Дональд через авіакатастрофи в Ефіопії наказав заборонити польоти Boeing 737 MAX MAX 8 і 9.

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