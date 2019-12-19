ПриватБанк подав позов до Коломойського в Ізраїлі на 600 млн доларів

Фото: Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов (колаж РБК-Україна)

Держбанк докладає зусиль до стягнення збитків з колишніх власників

Державний "ПриватБанк" ініційовав нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначається в повідомленні, незалежна наглядова рада та правління банку згідно закону зобов'язані докласти всіх можливих зусиль, щоб забезпечити "відшкодування збитків банку тими, хто ці збитки заподіяв".

Також, за результатами подальшого аналізу, "ПриватБанк" збільшив суму позовних вимог в Канцлерському суді штату Делавер в США та подав до суду доповнену позовну заяву.

Крім того, банк продовжує підготовку до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників та інших осіб на суму більше 3 млрд доларів (з відсотками) у Високому суді Англії та Уельсу.

Нагадаємо, державний ПриватБанк виграв в Апеляційному суді у справі про юрисдикції позову. Апеляційний суд підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову "Приватбанку" проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Судовий наказ про всесвітній арешт їхніх активів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті.

Апеляційний суд Лондону зобов'язав Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та шість корпоративних відповідачів сплатити відшкодування 10,9 млн фунтів стерлінгів, які вони сплатили банку.