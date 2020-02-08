На круїзному лайнері в Японії ще три людини заразилися коронавірусом

Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

На лайнері Diamond Princess вже 64 хворих

Зараження новим різновидом коронавірусу 2019-nCoV підтверджено ще у трьох пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині у японського порту Йокогама. Про це повідомили представники міністерства охорони здоров'я Японії, передає РБК-Україна з посиланням на агентство Кyodo News.

Таким чином, кількість хворих на судні зросла до 64 осіб. Національність хворих поки не уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 61 підтвердженому разі зараження коронавірусом.

Японія раніше заявила, що не допустить в країну іноземців круїзного лайнера Westerdam, який прямує до її берегів Гонконгу. Заборона набуде чинності з п'ятниці, 7 лютого у відповідності з імміграційним законодавством Японії.

Раніше Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з 3711 пасажирами на борту після того, як у 80-річного пасажира з Гонконгу, підтвердився випадок інфікування китайським коронавірусом нового типу 2019-nCoV. Пацієнтів з підтвердженим діагнозом переводять до лікарні, інші пасажири і члени екіпажу будуть залишатися на кораблі мінімум 14 днів.

Також РБК-Україна писало, що на борту лайнера Diamond Princess перебувають 25 українців, однак заражених коронавірусом серед них немає.