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Українців немає серед заражених коронавірусом на лайнері в Японії

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 14:09
Українців немає серед заражених коронавірусом на лайнері в Японії
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Пасажири і члени екіпажу залишаються на карантині

Серед заражених коронавірусом на лайнері Diamond Princess в Японії немає українських громадян. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що з 4 лютого Міністерство охорони здоров'я Японії поставило Diamond Princess після виявлення заражених коронавірусом, проводиться дослідження пасажирів і членів екіпажу.

Були відібрані зразки у 237 пасажирів і членів екіпажу, отримані результати тестування для 31 зразка, 10 з яких виявилися позитивними на 2019-nCoV. За інформацією контактної особи ММСП Японії, громадян України серед зазначених 10-ти підтверджених випадків немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на борту Diamond Princess знаходяться 25 українців. Пацієнтів з підтвердженим діагнозом переводять до лікарні, інші пасажири та члени екіпажу будуть залишатися на кораблі мінімум 14 днів.

Згідно з останніми даними, від коронавірусу померли 563 особи, а число хворих перевищило 28 тисяч осіб. Виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Раян заявив, що перевірених ефективних засобів лікування нового коронавірусу немає.

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