ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість заражених коронавірусом на круїзному лайнері в Японії зросла втричі

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 06:50
Кількість заражених коронавірусом на круїзному лайнері в Японії зросла втричі
Фото: круїзний лайнер (Getty/Kyodo)

На лайнері Diamond Princess вже 61 хворий

Втричі зросла кількість заражених коронавірусом серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині біля порту Йокогама в Японії. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії.

Відомо, що коронавірус нового типу діагностували ще у 41-ї людини. Таким чином, загальна кількість хворих - 61 людина. Перевірки на наявність вірусу упассажирів лайнера Diamond Princess почалися після того, як в одного з мандрівників діагностували коронавірус.

За підсумками перевірки 3 лютого вірус був виявлений у 10 осіб. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин. Всього на борту знаходиться 2666 пасажирів і близько тисячі членів екіпажу.

Нагадаємо, Японія раніше заявила, що не допустить в країну іноземців круїзного лайнера Westerdam, який направляється до її берегів Гонконгу. Заборона набуде чинності з п'ятниці, 7 лютого у відповідності з імміграційним законодавством Японії.

Раніше Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з 3711 пасажирами на борту після того, як у 80-річного пасажира з Гонконгу, підтвердився випадок інфікування китайським коронавірусом нового типу 2019-nCoV.

Японія не пустить в країну пасажирів лайнера з Гонконгу через загрозу коронавируса Коронавірус на лайнері в Японії: на борту можуть бути 20 українців
Новини України Японіявирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся