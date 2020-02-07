Кількість заражених коронавірусом на круїзному лайнері в Японії зросла втричі

Фото: круїзний лайнер (Getty/Kyodo)

На лайнері Diamond Princess вже 61 хворий

Втричі зросла кількість заражених коронавірусом серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині біля порту Йокогама в Японії. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії.

Відомо, що коронавірус нового типу діагностували ще у 41-ї людини. Таким чином, загальна кількість хворих - 61 людина. Перевірки на наявність вірусу упассажирів лайнера Diamond Princess почалися після того, як в одного з мандрівників діагностували коронавірус.

За підсумками перевірки 3 лютого вірус був виявлений у 10 осіб. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин. Всього на борту знаходиться 2666 пасажирів і близько тисячі членів екіпажу.

Нагадаємо, Японія раніше заявила, що не допустить в країну іноземців круїзного лайнера Westerdam, який направляється до її берегів Гонконгу. Заборона набуде чинності з п'ятниці, 7 лютого у відповідності з імміграційним законодавством Японії.

Раніше Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з 3711 пасажирами на борту після того, як у 80-річного пасажира з Гонконгу, підтвердився випадок інфікування китайським коронавірусом нового типу 2019-nCoV.