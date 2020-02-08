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На круизном лайнере в Японии еще три человека заразились коронавирусом

Новости » В мире     08.02.2020 - 07:41
На круизном лайнере в Японии еще три человека заразились коронавирусом
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

На лайнере Diamond Princess уже 64 больных

Заражение новым типом коронавируса 2019-nCoV подтверждено еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Йокогама. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения Японии, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Кyodo News.

Таким образом, число заболевших на судне выросло до 64 человек. Национальность заболевших пока не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось о 61 подтвержденном случае заражения коронавирусом.

Япония ранее заявила, что не допустит в страну иностранцев с круизного лайнера Westerdam, который направляется к ее берегам из Гонконга. Запрет вступит в силу с пятницы, 7 февраля в соответствии с иммиграционным законодательством Японии.

Ранее Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с 3711 пассажирами на борту после того, как у 80-летнего пассажира из Гонконга, подтвердился случай инфицирования китайским коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Пациентов с подтвержденным диагнозом переводят в больницы, остальные пассажиры и члены экипажа будут оставаться на корабле минимум 14 дней.

Также РБК-Украина писало, что на борту лайнера Diamond Princess находятся 25 украинцев, однако зараженных коронавирусом среди них нет.

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