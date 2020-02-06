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Японія не пустить в країну пасажирів лайнера з Гонконгу через загрозу коронавируса

Новини » В світі     06.02.2020 - 14:52
Японія не пустить в країну пасажирів лайнера з Гонконгу через загрозу коронавируса
Фото: круїзний лайнер Westerdam (Getty/Kyodo)

Заборона набуде чинності з п'ятниці, 7 лютого

Японія не допустить в країну іноземців із круїзного лайнера Westerdam, який
прямує до її берегів з Гонконгу. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, повідомляє Kyodo News.

Таке рішення японська влада має намір ухвалити через те, що на лайнері можуть знаходитися заражені коронавірусом пасажири.

Повідомляється, що заборона набуде чинності з п'ятниці, 7 лютого у відповідності з імміграційним законодавством Японії.

Нагадаємо, раніше Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з 3711 пасажирами на борту після того, як у 80-річного пасажира з Гонконгу підтвердився випадок інфікування китайським коронавірусом нового типу 2019-nCoV.

Станом на 6 лютого, кількість інфікованих коронавірусом на Diamond Princess зросло до 20 осіб.

Також РБК-Україна писало, що на борту лайнера Diamond Princess знаходяться 25 українців, однак інфікованих коронавірусом серед них немає.

Кількість заражених коронавірусом на лайнері в Японії збільшилася до 20 Не існує перевірених ефективних засобів лікування коронавіруса, - ВООЗ
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