Кровотечение может забрать жизнь за считанные минуты: как оказать помощь до приезда медиков

В условиях войны и ежедневных угроз навыком остановки кровотечения должен обладать каждый, ведь риск получить ранение, бытовую травму или попасть в ДТП существует в любом уголке страны.

Главное: Если рана видна, ее нужно максимально прижать , а при необходимости наложить турникет на 5-7 см выше раны.

, а при необходимости наложить турникет на 5-7 см выше раны. Если место ранения не видно, турникет накладывают максимально высоко на концовку . Если кровотечение не удается остановить, можно применить второй турникет.

. Если кровотечение не удается остановить, можно применить второй турникет. При ранениях в местах, где турникет наложить невозможно, рану тампонируют и непрерывно прижимают .

. Турникет нельзя самостоятельно ослаблять или снимать до приезда медиков, а время его наложения нужно зафиксировать.

Как не потерять драгоценное время

В случае ранений или травм решающим фактором являются действия оказавшихся рядом людей. Именно первые минуты после травмы часто определяют, будет ли пострадавший шанс дождаться помощи.

Массивное кровотечение - одна из наиболее опасных угроз после тяжелого ранения. Она может привести к гибели уже в считанные минуты.

Поэтому в современных протоколах к медицинской помощи остановка критической кровопотери является приоритетом, а турникет - одним из самых эффективных средств стабилизации состояния.

Посредством своевременного наложения кровоостанавливающего жгута можно выиграть время и существенно повысить шансы на спасение. Турникет нужно правильно применить и действовать по алгоритмам медицинской помощи.

Алгоритм действий при массивном кровотечении

Прежде всего, необходимо оценить ситуацию. Прежде чем оказывать помощь себе, необходимо убедиться, что опасность миновала или ее влияние можно минимизировать.

Например, если еще продолжается обстрел и есть риск повторного удара или после ДТП опасно оставаться в автомобиле, следует переместиться в более безопасное место.

Следует позвать на помощь людей рядом, а если свидетелей несколько - обратиться к конкретному человеку с просьбой вызвать экстренную медицинскую помощь.

Следующий шаг - быстро осмотреть, есть ли массивное кровотечение. О нем могут свидетельствовать интенсивное истечение крови из раны, пульсирующая струя, стремительно просачивающаяся кровью одежда или быстро увеличивающаяся лужа крови.

Опасными признаками также полная или частичная ампутация конечности. Также могут быть бледная кожа, холодные руки и ноги или нарушения сознания.

"Если источник кровотечения хорошо виден, первое действие - максимально прижать рану руками. По возможности после этого накладывают жмущую повязку и оценивают, удалось ли остановить кровотечение. Если нет, необходимо применить турникет, разместив его на 5-7 сантиметров выше раны, ни в коем случае не на локтевом или коленном суставах", - объясняет инструктор по медицинской помощи компании SICH Олег Лелякин.

После этого важно убедиться, что кровопотеря остановилась, а также зафиксировать время наложения турникета.

Что делать, если место ранения скрыто

По словам специалиста, если ранение скрыто под одеждой или нет возможности быстро определить его точное место, действовать нужно иначе. В такой ситуации турникет накладывают максимально высоко на концовку, не тратя время на поиск раны.

Уже после остановки кровотечения, если разрешают условия, можно разрезать одежду и уточнить локализацию повреждения.

Важно помнить: если после наложения кровоостанавливающего жгута кровотечение продолжается, нужно проверить, достаточно ли он затянут. Если кровь все равно не удается остановить, допускается наложение второго турникета выше первого.

"В случаях, когда это невозможно или неэффективно, необходимо продолжать прямое давление на рану или при наличии соответствующих навыков выполнить ее тампонирование", - говорит Лелякин.

Как действовать, если турникет нельзя наложить

Особый подход нуждается в ранениях в участках, где наложить турникет невозможно, - в паховой области, подмышечной впадине, на ягодицах или у основания шеи.

В таких случаях кровотечение останавливают плотным тампонированием раны гемостатическим бинтом, а при его отсутствии - обычным бинтом или марлей, после чего оказывают непрерывное прямое давление на рану.

Эксперты отмечают еще одно правило: после наложения турникет нельзя самостоятельно ослаблять или снимать. Он должен оставаться на концовке до приезда медиков.

Именно поэтому так важно сразу зафиксировать время его применения - эта информация поможет медикам правильно спланировать дальнейшие шаги.