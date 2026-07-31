Не только турникет: эксперт объяснил, какие средства первой помощи нужно носить с собой
Главный принцип комплектации личной аптечки – четко разделить средства для остановки критических кровотечений и бытовые медикаменты.
Об этом говорится в материале РБК-Украина " Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться ".
Как отметил в комментарии РБК-Украина инструктор по тактической медицине украинской компании по производству турникетов SICH и бывший боевой медик Олег Лелякин, при массивном кровотечении человек не должен тратить драгоценные секунды на поиски турникета среди таблеток, пластырей или антисептиков.
В рюкзаке целесообразно иметь 1-2 турникета, подготовленных к немедленному использованию, также компрессионный бандаж израильского типа, гемостатический или прессованный бинт Z-образной укладки (Z-folded), окклюзионную повязку, атравматические ножницы, две пары нитриловых перчаток и перчаток.
Интересно, что термоодеяло не стоит выкладывать из аптечки даже летом – гипотермия сопровождает кровопотерю и в теплое время года.
В автомобиле аптечка должна быть рассчитана на нескольких пострадавших. В авто следует иметь несколько турникетов, компрессионные бандажи разных размеров, гемостатические средства, окклюзионные повязки, несколько термоодеял, шины для иммобилизации и расширенный перевязочный материал.
Дома оптимально сформировать два отдельных модуля:
- Травматологический – турникеты, бандажи, гемостатики, окклюзионные повязки и термоодеяло.
- Бытовая – препараты для ежедневного использования, успокаивающие, сорбенты, средства от ожогов.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о том, что делать, если оказались под завалами.