"Кроссовки с 2017 года": что носит Елена Тополя и сколько стоит ее "лук"

Какой "лук" выбрала Тополя

Артистка выбрала расслабленный образ: она одела черную футболку с ярким принтом и надписями, белые штаны-карго с накладными карманами и контрастными строчками, а также дополнила лук кроссовками на массивной подошве нежно-персикового оттенка.

А завершить все Елена Тополя решила красной сумкой крос-боди и вместительным шопером, а также неброским украшением на шее.

Елена Тополя (скриншот видео)

Сколько стоит "лук"

"Футболка - мне ее подарили. Кроссовки - Diesel. Где-то на распродаже (купила - ред.) в 2017-м. Тысяч 5 наверное", - отметила певица.

Также она продемонстрировала тканевый шопер с логотипом радио.

"Это мне сегодня вручили ", - поделилась Тополя.

Как отреагировали в сети

Подписчики Николаса Кармы тут же принялись комментировать его видео и отметили, что приятно видеть, когда известные люди ведут себя просто:

"Очень приятный ролик. Очень искреннее видео"

"Какая же она настоящая"

"Обожаем - и не имеет значение в какой одежде"

"Вы прекрасны. Простые, человечные и душевные"

"Простота и милота зашкаливает"

"Искренняя"

"Очень приятная и классная".

Певица показала, как одевается в повседневной жизни (скриншот видео)

Напомним, Елена Тополя - украинская певица, композитор и автор песен.

В 2010 году представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла 10-е место.

Замужем за лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они поженились в 2013 году. В том же году у них родился первенец Роман, в 2015-м - сын Марк, в 2020-м - дочь Мария.