В Кропивницком районе объявляли радиационную опасность: что известно

Поздно вечером, 7 сентября, в областном центре Кировоградской области появилось предупреждение о радиационной опасности. Однако это был сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение "Карта воздушных тревог" и Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

В частности, в 22:59 в Кропивницком и районе на минуту появилось предупреждение о радиационной опасности. Это можно отследить в приложении "Воздушная тревога".

Также в сети были кадры, где в сообщении был описан порядок действий, что делать, а также призыв не выходить на улицы.

Стоит заметить, что параллельно в Кировоградской области распространялась воздушная тревога, поскольку враг в очередной раз запустил дроны.

Еще через некоторое время, глава Кировоградской ОГА прокомментировал ситуацию по радиационной опасности и объяснил, что это был сбой.

"Друзья! В приложении "Воздушная тревога" произошел технический сбой. Угрозы радиационной опасности нет", - написал он.