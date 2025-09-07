ua en ru
В Кропивницком районе объявляли радиационную опасность: что известно

Воскресенье 07 сентября 2025 23:32
В Кропивницком районе объявляли радиационную опасность: что известно Фото: угроза не подтвердилась (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 7 сентября, в областном центре Кировоградской области появилось предупреждение о радиационной опасности. Однако это был сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение "Карта воздушных тревог" и Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

В частности, в 22:59 в Кропивницком и районе на минуту появилось предупреждение о радиационной опасности. Это можно отследить в приложении "Воздушная тревога".

В Кропивницком районе объявляли радиационную опасность: что известно

Также в сети были кадры, где в сообщении был описан порядок действий, что делать, а также призыв не выходить на улицы.

В Кропивницком районе объявляли радиационную опасность: что известно

Стоит заметить, что параллельно в Кировоградской области распространялась воздушная тревога, поскольку враг в очередной раз запустил дроны.

Еще через некоторое время, глава Кировоградской ОГА прокомментировал ситуацию по радиационной опасности и объяснил, что это был сбой.

"Друзья! В приложении "Воздушная тревога" произошел технический сбой. Угрозы радиационной опасности нет", - написал он.

Радиационная тревога

Напомним, пару недель назад, в ночь на 20 августа, в Миргородском районе (Полтавская область) тоже объявляли радиационную опасность. Предупреждение длилось около минуты и вскоре как оказалось - было ошибочным.

Также стоит отметить, что в ту ночь враг тоже атаковал Украину дронами. Беспилотники фиксировали и в Полтавской области.

Кировоградская область Война в Украине радиационная опасность
