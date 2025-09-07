ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Кропивницькому районі оголошували радіаційну небезпеку: що відомо

Неділя 07 вересня 2025 23:32
UA EN RU
У Кропивницькому районі оголошували радіаційну небезпеку: що відомо Фото: загроза не підтвердилася (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 7 вересня, в обласному центрі Кіровоградської області з'явилося попередження про радіаційну небезпеку. Однак це був збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додаток "Карта повітряних тривог" і Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Зокрема, о 22:59 у Кропивницькому та районі на хвилину з'явилося попередження про радіаційну небезпеку. Це можна відстежити у додатку "Повітряна тривога".

У Кропивницькому районі оголошували радіаційну небезпеку: що відомо

Також у мережі були кадри, де у повідомленні було описано порядок дій, що робити, а також заклик не виходити на вулиці.

У Кропивницькому районі оголошували радіаційну небезпеку: що відомо

Варто зауважити, що паралельно у Кіровоградській області поширювалася повітряна тривога, оскільки ворог вчергове запустив дрони.

Ще через деякий час, глава Кіровоградської ОВА прокоментував ситуацію щодо радіаційної небезпеки та пояснив, що це був збій.

"Друзі! В додатку "Повітряна тривога" стався технічний збій. Загрози радіаційної небезпеки немає", - написав він.

Радіаційна тривога

Нагадаємо, кілька тижнів тому, в ніч на 20 серпня, в Миргородському районі (Полтавська область) теж оголошували радіаційну небезпеку. Попередження тривало близько хвилини і незабаром, як виявилося, було помилковим.

Також варто зазначити, що тієї ночі ворог також атакував Україну дронами. Безпілотники фіксували і в Полтавській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кіровоградська область Війна в Україні радиационная опасность
Новини
Росія змінює тактику? Що можуть означати удари по Кабміну і мосту через Дніпро
Росія змінює тактику? Що можуть означати удари по Кабміну і мосту через Дніпро
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії