У Кропивницькому районі оголошували радіаційну небезпеку: що відомо

Пізно ввечері, 7 вересня, в обласному центрі Кіровоградської області з'явилося попередження про радіаційну небезпеку. Однак це був збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додаток "Карта повітряних тривог" і Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Зокрема, о 22:59 у Кропивницькому та районі на хвилину з'явилося попередження про радіаційну небезпеку. Це можна відстежити у додатку "Повітряна тривога".

Також у мережі були кадри, де у повідомленні було описано порядок дій, що робити, а також заклик не виходити на вулиці.

Варто зауважити, що паралельно у Кіровоградській області поширювалася повітряна тривога, оскільки ворог вчергове запустив дрони.

Ще через деякий час, глава Кіровоградської ОВА прокоментував ситуацію щодо радіаційної небезпеки та пояснив, що це був збій.

"Друзі! В додатку "Повітряна тривога" стався технічний збій. Загрози радіаційної небезпеки немає", - написав він.