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В Кропивницком прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

Фото: в Кропивницком прозвучал взрыв во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Кропивницком сегодня, 16 ноября, вечером местные жители услышали взрыв во время воздушной тревоги в Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не подтверждали взрыв и не раскрывали деталей происшествия. 

При этом Воздушные силы Вооруженных сил Украины до взрыва предупреждали, что в направлении Кропивницкого летит ракета. По состоянию на 18:13 в ВС сообщили об отбое ракетной угрозы в Кировоградской области. 

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты пытаются регулярно наносить удары по территории Украины. Для этого они используют дроны-камикадзе и ракеты. 

Сегодня, 16 ноября, состоялась очередная атака. Оккупанты использовали не менее 10 ударных беспилотников

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сегодня враг изменил тактику, поскольку начал атаку утром, а не ночью, как было до этого. 

 

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