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У Кропивницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги

Фото: у Кропивницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Кропивницькому сьогодні, 16 листопада, увечері місцеві жителі почули вибух під час повітряної тривоги в Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не підтверджували вибуху та не розкривали деталей події.

Повітряні сили Збройних сил України до вибуху попереджали, що в напрямку Кропивницького летить ракета. Станом на 18:13 у ПС повідомили про відбій ракетної загрози в Кіровоградській області.

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти намагаються регулярно завдавати ударів територією України. Для цього вони використовують дрони-камікадзе та ракети.

Сьогодні, 16 листопада, відбулася чергова атака. Окупанти використовували щонайменше 10 ударних безпілотників.

Як зазначив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, сьогодні ворог змінив тактику, оскільки розпочав атаку вранці, а не вночі, як було до цього.

 

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