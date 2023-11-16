У Кропивницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги

Офіційні джерела поки що не підтверджували вибуху та не розкривали деталей події.

Повітряні сили Збройних сил України до вибуху попереджали, що в напрямку Кропивницького летить ракета. Станом на 18:13 у ПС повідомили про відбій ракетної загрози в Кіровоградській області.

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти намагаються регулярно завдавати ударів територією України. Для цього вони використовують дрони-камікадзе та ракети.

Сьогодні, 16 листопада, відбулася чергова атака. Окупанти використовували щонайменше 10 ударних безпілотників.

Як зазначив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, сьогодні ворог змінив тактику, оскільки розпочав атаку вранці, а не вночі, як було до цього.