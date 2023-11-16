Оккупанты изменили тактику дроновых атак: сколько беспилотников выпустили по Украине

Российская армия сменила тактику атак, выпустив по Украине ударные дроны утром, а не ночью. Оккупанты атаковали нашу страну не менее 10 беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"На этот раз противник несколько сместил временные рамки нанесения ударов. Есть сейчас в половине 9, но тревоги еще продолжаются. Обычно в это время мы даем статистику сбивания, сколько летело, куда и что удалось уничтожить в воздушном пространстве. На этот раз около 10 БПЛА атаковали Украину", - отметил он.

Игнат объяснил, что "стандартное время" для российских дроновых атак: с 22:00 до 3-4 ночи. Россияне наносили удары волнами из разных направлений. Спикер напомнил, что ранее захватчики наносили удары днем, но такое время атак облегчало работу украинской ПВО.

"Перед этим, если войти в стандартный отрезок времени, 22:00 и ночь, то они наносили удары днем. И увидели, что днем нашим Силам обороны проще сбивать, потому что есть визуальная привязка к цели. Поэтому собственно было выбрано ночное время. Сейчас ночи чуть длиннее и видимость утром зависит от погодных условий прежде всего. Поэтому тоже непросто выявлять визуально эти воздушные цели, потому что облачность и туман. Это все усложняет работу мобильным огневым группам, которым нужна крайне визуальная привязка к цели", - добавил Игнат.

По словам спикера, накануне в Полтавской области также работала противовоздушная оборона. В регионе в результате боевой работы была уничтожена российская ракета Х-59.

Что известно об утренней атаке

Утром в четверг, 16 ноября, российские оккупанты с юга выпустили по Украине ударные беспилотники, вероятно, "Шахеды". Группы ударных дронов двигались в направлении Хмельницкой области.

Известно, что в Хмельницкой области слышали взрывы из-за работы ПВО. Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил, что регион атакуют "Шахеды". Он призвал жителей, особенно города Староконстантинов, оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Добавим, что в Староконстантинове находится военный аэродром. Оккупанты уже не раз пытались атаковать его.