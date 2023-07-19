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Атака дронов на Киев: все "Шахеды" были сбиты

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Киев, Среда 19 июля 2023 06:01
Атака дронов на Киев: все "Шахеды" были сбиты Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ в Киевской области на подступах к столице были сбиты все ударные дроны противника рано утром в среду, 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергея Попко.

Чиновник отметил, что во время нынешней масштабной воздушной атаки противник вновь наносил удары по Киеву, применяя БПЛА типа "Shahed".

"Безрезультатно. Еще на подступах к столице ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны", - рассказал он.

Также в КМВА добавили, что по предварительным данным жертв и разрушений нет, при этом информация еще уточняются.

Воздушная атака 19 июля ночью

Этой ночью РФ снова устроили воздушную атаку по территории Украины, используя ракеты и ударные дроны. Тревоги были объявлены после полуночи во многих областях. Сообщалось о работе ПВО в ряде регионов.

В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что были зафиксированы ракетные залпы "Калибрами" с акватории Черного моря, а также оккупанты применяли ударные БПЛА.

Во время воздушной тревоги прозвучали взрывы в Одессе, а также в Запорожье. Уже рано утром стало известно о работе ПВО в Киевской области по ударным дронам противника.

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