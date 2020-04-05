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У Кропивницькому на в'їздах встановили блокпости для перевірки температури

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 22:24
У Кропивницькому на в'їздах встановили блокпости для перевірки температури
Фото: встановлення КПП (dsns.gov.ua)

На в'їздах у місто встановили 6 контрольно-пропускних пунктів

У Кропивницькому через коронавірус та посилення карантинного режиму встановили контрольно-пропускні пункти на в'їздах у місто для проведення температурного скринінгу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними служби, на Знам’янському, Криворізькому, Бобринецькому, Рівненському, Маловисківському та Олександрівському напрямках було встановлено 6 блокпостів.

На КПП поліцейські, рятувальники та представники санепідемслужби проводитимуть температурний скринінг водіїв і пасажирів та контролюватимуть дотримання норм карантину.

"У разі необхідності - здійснюватимуть санітарну обробку транспорту, направлятимуть людей з ознаками ГРВІ на обстеження до тимчасових пунктів прийому та медичного сортування хворих на коронавірусну хворобу і проводитимуть роз’яснювальну роботу щодо правил безпеки під час епідемії", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КМДА запровадила обов'язкову перевірку температури при в'їзді в Київ. У разі виявлення підвищеної температури чи ознак вірусних захворювань громадян не пропускатимуть у Київ. Виключенням є випадки направлення на обсервацію чи госпіталізацію.

Крім того, КМДА зобов'язала жителів Києва носити засоби захисту на вулиці та прибудинковій території. Перебувати на вулиці без маски чи респіратора буде заборонено з 6 квітня.

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