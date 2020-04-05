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В Кропивницком на въездах установили блокпосты для проверки температуры

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 22:24
В Кропивницком на въездах установили блокпосты для проверки температуры
Фото: установка КПП (dsns.gov.ua)

На въездах в город установили 6 контрольно-пропускных пунктов

В Кропивницком из-за коронавируса и усиления карантинного режима установили контрольно-пропускные пункты на въездах в город для проведения температурного скрининга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным службы, на Знаменском, Криворожском, Бобринецком, Ровенском, Маловисковском и Александровском направлениях было установлено 6 блокпостов.

На КПП полицейские, спасатели и представители санэпидемслужбы будут проводить температурный скрининг водителей и пассажиров и контролировать соблюдение норм карантина.

"В случае необходимости - осуществлять санитарную обработку транспорта, направлять людей с признаками ОРВИ на обследование во временные пункты приема и медицинской сортировки больных коронавирусной болезнью и проводить разъяснительную работу относительно правил безопасности во время эпидемии", - отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что КГГА ввела обязательную проверку температуры при въезде в Киев. В случае выявления повышенной температуры или признаков вирусных заболеваний граждан не будут пропускать в Киев. Исключением являются случаи направления на обсервацию или госпитализацию.

Кроме того, КГГА обязала жителей Киева носить средства защиты на улице и придомовой территории. Находиться на улице без маски или респиратора будет запрещено с 6 апреля.

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