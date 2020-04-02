У МОЗ пояснили необхідність "масочного режиму"

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Маска дозволяє скоротити дистанцію виділення біоматеріалів з півтора метрів до 10-15 см

У Міністерстві охорони здоров'я наполягають на необхідності "масочного режиму", так як це зменшує можливість передачі захворювання. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Лікар пояснив, що маска не гарантує захист людини від зараження, проте запобігає можливе інфікування оточуючих.

"Так, ми розуміємо, що маска не захищає людину. Це не засіб індивідуального захисту. У той же час ми рекомендуємо і наполягаємо, без маски не заходити в магазини, аптеки та інші місця. Чому? Тому що ми розглядаємо як потенційно інфікованих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується і не досягає півтора метрів, може виділятися не більше ніж на 10-15 см", - зазначив Ляшко.

Він пояснив, що маска потрібна тому, що людина без симптомів і проявів хвороби може бути інфікованим і розносити вірус.

"Якщо не будуть дотримані інші вимоги соціальної ізоляції, маска на обличчі людини, який ще можливо без симптомів, але вже може бути інфікованим і виділяти збудник вірусу, значно знижує ризик зараження інших. Саме з цією метою ми рекомендуємо носити маску", - додав він.

У МОЗ також попередили, що якщо людина з коронавірусом носить маску з клапаном видиху, то вона зможе заразити вірусом інших через потік повітря, який виділяється з клапана.

"Хотів би звернути увагу всіх, хто носить респіратори з клапанами видиху. Вони захищають тільки вас, але вони не виконують функцію захисної маски. Оскільки клапан видиху дозволяє достатньо швидко і якісно односпрямованим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника інфекції", - повідомив Ляшко.

Раніше РБК-Україна писало, що 1 квітня на щоденній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського обговорювалося питання введення обов'язкового "масочного режиму" на всій території України. Українців можуть зобов'язати носити маски з 6 до 24 квітня.

До цього масковий режим ввели на ряді об'єктів у Києві. Маски зобов'язані носити люди, які знаходяться в адміністративних, виробничих приміщеннях і в громадському транспорті.