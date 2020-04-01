У Зеленського допускають введення "маскового режиму" по всій Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українців можуть зобов'язати носити маски з 6 до 24 квітня

На час карантину в Україні можуть ввести обов'язковий "масковий режим". Про це йшла мова на щоденній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, передає сайт президента.

Повідомляється, що на нараді за участю представників уряду розглянуто можливість впровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів.

"Зокрема, мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці. Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Для запобігання цього влада провела переговори з усіма телевізійними групами щодо трансляції пасхальних богослужінь. Поки тільки три телеканали не дали відповіді щодо таких показів, але переговори з ними тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд у найближчі дні представить сценарій подальших дій під час карантину.

До цього масковий режим ввели на ряді об'єктів у Києві. Маски зобов'язані носити люди, які знаходяться в адміністративних, виробничих приміщеннях і в громадському транспорті.