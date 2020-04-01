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У Сумах чоловіка оштрафували на 17 тис. гривень за похід в магазин без маски

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 13:35
У Сумах чоловіка оштрафували на 17 тис. гривень за похід в магазин без маски
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловіка оштрафували за порушення карантинних правил

Зарічний районний суд міста Сум притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину жителя Сум, наклавши штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Про це повідомили в прес-службі Судової влади України.

Повідомляється, що чоловік 30 березня зайшов в магазин без засобів захисту у вигляді медичної або респіраторної маски, чим порушив п. 2 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради №172 від 27.03.2020

"1 квітня 2020 людини, який знаходився в приміщенні продуктового магазину без маски, Зарічний районний суд міста Суми притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину і наклав на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Також чоловікові доведеться сплатити судові витрати в розмірі 420,2 грн. Постанова суду не вступило в законну силу і може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів.

Раніше РБК-Україна писало, що на даний момент відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку не є підставою для штрафу.

Також повідомлялося, що на час карантину в Україні можуть ввести обов'язковий "масковий режим". Українців можуть зобов'язати носити маски з 6 по 24 квітня.

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