Кропивницкий под ракетным ударом: в городе раздаются взрывы

В Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы. Военные предупреждали об угрозе ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.
Сначала Воздушные силы сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Впоследствии военные предупредили о движении скоростной цели в направлении города, а уже через мгновение Кропивницкий услышал взрывы.
Между тем мониторинговые каналы пишут и об атаке управляемых ракет на город.
Напомним, что в ряде областей также объявлена угроза из-за ударных дронов.
Мониторинговые каналы сообщают, что сейчас зафиксирована активность ракетных целей над различными регионами Украины:
Напомним, что этой ночью под вражеским ударом была Днепропетровщина. В Синельниковском районе в результате атак агрессора беспилотниками и кассетными боеприпасами погиб один человек, еще двое получили ранения.
Огонь охватил несколько участков, разрушены два частных дома, еще шесть получили повреждения. Также пострадали шесть двухэтажных многоквартирных домов, хозяйственная постройка и гараж.
Также в результате обстрелов Запорожья и прилегающего района погибли два человека, пятеро получили ранения.