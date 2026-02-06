RU

Кропивницкий под ракетным ударом: в городе раздаются взрывы

Фото: ракета "Кинжал" летела на Кропивницкий (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы. Военные предупреждали об угрозе ракет.

Сначала Воздушные силы сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Впоследствии военные предупредили о движении скоростной цели в направлении города, а уже через мгновение Кропивницкий услышал взрывы.

Между тем мониторинговые каналы пишут и об атаке управляемых ракет на город.

Напомним, что в ряде областей также объявлена угроза из-за ударных дронов.

Мониторинговые каналы сообщают, что сейчас зафиксирована активность ракетных целей над различными регионами Украины:

  • 2 цели возле Конотопа
  • 1 севернее Прилук, курс на запад
  • 1 на севере Полтавской области
  • 1 севернее Днепра
  • 3 курсом через Кременчуг
  • 1 над Синельниковым
  • 2 курсом на/через Запорожье
  • 1 в Криворожском районе
  • 1 курсом на/через Казанку
  • 2 летят в направлении Николаева
  • 1 возле Снигиревки
  • 1 на пересечении Черкасской и Кировоградской областей
  • 1 летит в сторону Вознесенска

Обстрелы Украины

Напомним, что этой ночью под вражеским ударом была Днепропетровщина. В Синельниковском районе в результате атак агрессора беспилотниками и кассетными боеприпасами погиб один человек, еще двое получили ранения.

Огонь охватил несколько участков, разрушены два частных дома, еще шесть получили повреждения. Также пострадали шесть двухэтажных многоквартирных домов, хозяйственная постройка и гараж.

