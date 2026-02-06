Кропивницкий под ракетным ударом: в городе раздаются взрывы

Сначала Воздушные силы сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Впоследствии военные предупредили о движении скоростной цели в направлении города, а уже через мгновение Кропивницкий услышал взрывы.

Между тем мониторинговые каналы пишут и об атаке управляемых ракет на город.

Напомним, что в ряде областей также объявлена угроза из-за ударных дронов.

Мониторинговые каналы сообщают, что сейчас зафиксирована активность ракетных целей над различными регионами Украины:

2 цели возле Конотопа

1 севернее Прилук, курс на запад

1 на севере Полтавской области

1 севернее Днепра

3 курсом через Кременчуг

1 над Синельниковым

2 курсом на/через Запорожье

1 в Криворожском районе

1 курсом на/через Казанку

2 летят в направлении Николаева

1 возле Снигиревки

1 на пересечении Черкасской и Кировоградской областей

1 летит в сторону Вознесенска

Обстрелы Украины

Напомним, что этой ночью под вражеским ударом была Днепропетровщина. В Синельниковском районе в результате атак агрессора беспилотниками и кассетными боеприпасами погиб один человек, еще двое получили ранения.

Огонь охватил несколько участков, разрушены два частных дома, еще шесть получили повреждения. Также пострадали шесть двухэтажных многоквартирных домов, хозяйственная постройка и гараж.