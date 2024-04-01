"Крокус": в Москве договорились до чипов в головах террористов

"Эти исполнители… Им отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое программирование и, возможно, это покажет экспертиза, и чипы вставлены, поскольку сейчас нейробиология позволяет управлять человеком", - сказал бывший глава российского бюро Интерпола, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский.

Он привел в "пример" "проект Илона Маска, в рамках которого из свиней делают людей".

При этом ведущий ток-шоу, сообщают российские СМИ, отметил, что к нему на эфир попадают "не случайные люди, всегда с серьезными компетенциями и репутацией".

Проект Илона Маска