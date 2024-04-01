"Крокус": у Москві договорилися до чіпів у головах терористів

"Ці виконавці... Їм відключили свідомість. Там, швидше за все, в комплексі діяли психотропні речовини, нейропсихологічне програмування і, можливо, це покаже експертиза, і чіпи вставлені, оскільки зараз нейробіологія дозволяє керувати людиною", - сказав колишній голова російського бюро Інтерполу, генерал -майор міліції у відставці Володимир Овчинський

Як "приклад" він навів "проєкт Ілона Маска, в рамках якого зі свиней роблять людей".

При цьому ведучий ток-шоу, повідомляють російські ЗМІ, зазначив, що до нього на ефір потрапляють "не випадкові люди, завжди із серйозними компетенціями та репутацією".

Проєкт Ілона Маска