Шаг к искусственной жизни: созданная учеными клетка копирует ДНК и делится

Ученые создали искусственную клетку - она способна выполнять отдельные функции живых организмов. Открытие может стать шагом к созданию новых биотехнологий, но одновременно заставляет ученых задуматься, где проходит граница живого и неживого.
Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное на сервере препринтов bioXriv.
Разработка SpudCell длилась несколько лет и нуждалась в многочисленных экспериментах.
Искусственная клетка состоит из оболочки из жировых молекул, внутри которой содержится водная среда с набором из 36 генов и специальными белками.
Главным достижением ученых стало то, что клетка SpudCell способна не только производить белки, но и копировать собственную ДНК и делиться, образуя новые клетки.
Исследователи признают, что процесс репликации был далек от идеала: геном клетки разделен на семь круглых сегментов (плазмид), а сами клетки не могут самостоятельно производить рибосомы и нуждаются в постоянной питательной поддержке извне.
Однако сам факт того, что собранная из неодушевленных компонентов структура способна к разделению и передаче генетического материала, значительно повышает планку исследований минимальных клеток.
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Чтобы ускорить развитие отрасли, биология из Университета Миннесоты, автор разработки, Кейт Адамала и ее коллега из Стэнфорда Дрю Энди положили начало инициативе Biotic.
Их цель - объединить усилия исследователей вокруг единой платформы для достижения глобальных изменений к 2050 году.
Среди амбициозных планов проекта исследователи выделяют:
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Несмотря на исключительные результаты, сам автор разработки пока не считает SpudCell полноценно живым. Причина - она не достаточно устойчива и может пройти лишь несколько циклов разделения, прежде чем процесс остановится.
В то же время, научное сообщество продолжает дискутировать о том, можно ли считать подобные лабораторные конструкции живыми организмами.
Ученые также уделяют пристальное внимание вопросам безопасности. Авторы проекта отмечают: новые технологии изначально проектируются с учетом защитных механизмов, предохранителей и "выключателей", чтобы исключить любые непредсказуемые риски для экосистемы.