Шаг к энергонезависимости. Эрдоган заявил об открытии нового месторождения нефти

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении нового месторождения нефти, производственная мощность которого оценивается в 100 тысяч баррелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции, которое приводит CNN Türk.

"Мы нашли нефть с ежедневным производством 100 тысяч баррелей у Джуди Габари", - говорится в заявлении.

По его словам, страна сможет выйти на мощность в 100 тысяч баррелей за сутки со 100 скважинами. С ежедневным производством 80 000 баррелей нефти страна делает новый шаг к энергетической независимости.

"Несомненно, что запас, который покроет 1/10 суточного потребления, пойдет на пользу нашему народу", - добавил президент Турции.