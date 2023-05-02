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Крок до енергонезалежності. Ердоган заявив про відкриття нового родовища нафти

Новость на русском →
Туреччина, Вівторок 02 травня 2023 20:22
Крок до енергонезалежності. Ердоган заявив про відкриття нового родовища нафти Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив про виявлення нового родовища нафти, виробнича потужність якого оцінюється у 100 тисяч барелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини, яку приводить CNN Türk.

"Ми знайшли нафту з щоденним виробництвом 100 тисяч барелів у Джуді Габарі", - йдеться у заяві.

За його словами, країна зможе вийти на потужність 100 тисяч барелів за добу зі 100 свердловинами. З щоденним виробництвом 80 000 барелів нафти країна робить новий крок до енергетичної незалежності.

"Безперечно, що запас, який покриє 1/10 добового споживання, піде на користь нашому народові", - додав президент Туреччини.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган дав старт постачанню в країну чорноморського газу. На першому етапі планується видобувати 10 млн кубометрів газу на добу.

Також повідомлялось, що Туреччина збиралась взяти на озброєння перший в світі десантний корабель, призначений для розміщення бойових дронів.

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