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Турция впервые начала поставки газа из Черного моря

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Турция, Четверг 20 апреля 2023 21:57
Турция впервые начала поставки газа из Черного моря Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GetyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт поставкам в страну черноморского газа. На первом этапе планируется добывать 10 млн. кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT.

"Мы предоставляем природный газ, который наши граждане используют на своих кухнях и для горячего водоснабжения в своих домах, бесплатно в течение 1 года. Кроме того, мы не будем взимать плату за потребление природного газа во всех жилых домах Турции в течение одного месяца", - сказал Эрдоган на церемонии открытия месторождения.

Также известно, что Турция будет экспортировать часть газа, которую будет добывать. На первом этапе там планируется добывать 10 млн. кубометров газа в сутки. Однако впоследствии объем добычи должен быть увеличен до 40 млн кубометров в сутки.

Напомним, что Турция собиралась взять на вооружение первый в мире десантный корабль, предназначенный для размещения боевых дронов.

А 11 апреля они планировали запустить в космос свой первый спутник наблюдения с высоким разрешением собственного производства.

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