Турция впервые начала поставки газа из Черного моря

"Мы предоставляем природный газ, который наши граждане используют на своих кухнях и для горячего водоснабжения в своих домах, бесплатно в течение 1 года. Кроме того, мы не будем взимать плату за потребление природного газа во всех жилых домах Турции в течение одного месяца", - сказал Эрдоган на церемонии открытия месторождения.

Также известно, что Турция будет экспортировать часть газа, которую будет добывать. На первом этапе там планируется добывать 10 млн. кубометров газа в сутки. Однако впоследствии объем добычи должен быть увеличен до 40 млн кубометров в сутки.