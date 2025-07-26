Промышленность падает, а ритуальный бизнес растет: как меняется экономика РФ
Несмотря на попытки российских властей удержать экономику на плаву за счет оборонного сектора, единственной растущей отраслью в гражданском производстве стала ритуальная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По данным разведки, промышленное производство в России за первое полугодие 2025 года выросло на 1,4 % в годовом измерении, в основном за счет госзаказов для предприятий, связанных с ВПК.
Наибольший рост зафиксирован в производстве:
- транспортных средств специального назначения - в 3,4 раза больше по сравнению с 2022 годом,
- электроники и оптики - в 2,1 раза,
- металлических изделий - в 1,5 раза.
Единственный растущий сегмент в гражданском секторе - ритуальные услуги. На фоне демографического спада и потерь на войне против Украины отрасль выросла на 16% за полугодие, а ее объем за январь-апрель достиг почти 425 млн долларов.
Другие отрасли гражданской промышленности, наоборот, демонстрируют спад. В июне общий индекс промпроизводства снизился на 1,9 %. Наибольшее падение в производстве
- гражданского транспорта (-26,8 %),
- электроники (-8,6 %),
- кожаных изделий (-4,7 %).
В июле индекс промышленного оптимизма упал ниже уровней 2016 и 2022 годов. 61 % опрошенных экспертов указали на "значительно ниже нормы" объемы производства.
Баланс ожиданий по выпуску стал отрицательным - впервые с августа 2022 года.
На фоне спада авторынка КамАЗ вслед за ГАЗ и "АвтоВАЗ" переходит на четырехдневную рабочую неделю.
Одновременно с тем экспорт подсолнечного масла снизился на 38 % в годовом сравнении.
Количество компаний, которые планируют сокращение персонала, удвоилось: с 6,9 % в январе до 11,5 % в июне. Больше всего - в добыче, машиностроении и фармацевтике.
Как пояснили в разведке, текущая динамика указывает на глубокие структурные дисбалансы, которые угрожают технологическим утраченным потенциалом в гражданском секторе. Тем временем в Госдуме призывают наказывать граждан за "дискредитацию" отечественных товаров, трактуя критику как "непатриотичную".
Экономика России
Напомним, что крупнейшие российские экспортеры сократили запланированный объем поставок по железной дороге на 2025 год.
Объемы грузоперевозок, которые в 2024 году достигли 15-летнего минимума, служат полезным индикатором состояния производственного сектора экспортно-ориентированной экономики России.
В то же время ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что российский диктатор Владимир Путин все больше обеспокоен проблемами в российской экономике военного времени.
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