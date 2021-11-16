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Криза на кордоні Польщі. Дві тисячі мігрантів повернулися з переходу "Брузгі" в табір

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Вівторок 16 листопада 2021 21:37
Криза на кордоні Польщі. Дві тисячі мігрантів повернулися з переходу "Брузгі" в табір Фото: Дві тисячі мігрантів повернулися з переходу "Брузгі" в табір (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Нелегальні мігранти, які знаходяться на польсько-білоруському кордоні, перемістилися в колишній табір. Зараз там знаходиться близько двох тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прикордонників Польщі.

"Іноземці, після сьогоднішнього нападу на польські служби в районі прикордонного переходу "Брузгі", перемістилися в район колишньої стоянки кочівників. В даний час там знаходиться близько 2 тисяч іноземців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мігранти в черговий раз здійснили спробу прориву до Польщі.

В результаті зіткнень з нелегалами семеро поліцейських отримали поранення.

Зазначимо, що в ніч на 16 листопада білоруські служби зламали паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли пробратися, але польська сторона відбила атаку.

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