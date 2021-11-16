Криза на кордоні Польщі. Дві тисячі мігрантів повернулися з переходу "Брузгі" в табір

Фото: Дві тисячі мігрантів повернулися з переходу "Брузгі" в табір (Getty Images)

Нелегальні мігранти, які знаходяться на польсько-білоруському кордоні, перемістилися в колишній табір. Зараз там знаходиться близько двох тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прикордонників Польщі.

"Іноземці, після сьогоднішнього нападу на польські служби в районі прикордонного переходу "Брузгі", перемістилися в район колишньої стоянки кочівників. В даний час там знаходиться близько 2 тисяч іноземців", - йдеться в повідомленні.