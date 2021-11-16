Кризис на границе Польши. Две тысячи мигрантов вернулись с перехода "Брузги" в лагерь

Фото: Две тысячи мигрантов вернулись с перехода "Брузги" в лагерь (Getty Images)

Нелегальные мигранты, которые находятся на польско-белорусской границе, переместились в бывший лагерь. Сейчас там находится около двух тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу пограничников Польши.

"Иностранцы, после сегодняшнего нападения на польские службы в районе пограничного перехода "Брузги", переместились в район бывшей стоянки кочевников. В настоящее время там находится около 2 тысяч иностранцев", - говорится в сообщении.