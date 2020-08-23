Криза в Білорусі: Зеленський розповів, що б він зробив на місці Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повинен мати сміливість призначити нові вибори. Тільки так можливо врегулювати політичну кризу в цій країні.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Euronews.

Він зазначив, що на голосування мають бути запрошені міжнародні спостерігачі.

"Уявімо, що я впевнений в собі, я впевнений у виборі народу. Я - впевнена людина. Як можна всіх заспокоїти? Я б точно сказав: через місяць - нові вибори. Я йду. Ідіть, хто хоче. І сказав би народу Білорусі: будь ласка, вибирайте. І після такого результату, не було б питань ні у кого. Я в цьому впевнений. Якби Олександр Григорович переміг, він би переміг", - заявив Зеленський.

Президент додав, що в разі справедливої передвиборчої кампанії все в країні пройшло б "спокійно, без крові, чесно та увійшло б в історію".

Повністю інтерв'ю з Зеленським, в якому він розповів про події в Україні, в Білорусі і не тільки, вийде у вівторок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України готує пропозиції щодо розвитку українсько-білоруських відносин.

Зазначимо, за даними джерела РБК-Україна, в Офісі українського президента бачать прямий зв'язок між позицією України щодо білоруського конфлікту і діями Росії на Донбасі.

Крім цього, Олександр Лукашенко пригрозив Україні та ЄС відповідальністю за "розпалювання заворушень".

Більш детально про ситуацію в Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна "Поле для маневру: яку позицію займе Україна у відношенні білоруської кризи".