Кризис в Южной Корее: глава правящей партии поддержал импичмент президенту

Оппозиционные партии настаивают на проведении парламентского голосования по импичменту Юна в субботу, называя его кратковременное объявление военного положения "неконституционным, незаконным восстанием или переворотом". Однако им нужна поддержка некоторых членов президентской партии "Народная власть", чтобы получить большинство в две трети голосов, необходимое для принятия решения об импичменте.

Во время партийного собрания 6 декабря, лидер правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун подчеркнул необходимость скорейшего приостановления президентских обязанностей и власти Юна. По его словам, действующий глава государства представляет "значительный риск экстремальных действий, таких как повторная попытка ввести военное положение, что потенциально может поставить Республику Корея и ее граждан в большую опасность".

Хан сказал, что он получил разведывательную информацию о том, что Юн приказал командующему военной контрразведки страны арестовать и задержать неопределенных ключевых политиков на основании обвинений в "антигосударственной деятельности" во время действия военного положения.

"Я считаю, что немедленное приостановление исполнения официальных обязанностей президента Юн Сок Йола необходимо для защиты Республики Корея и ее народа", - сказал Хан.

Что нужно для объявления импичмента

Импичмент Юну потребует поддержки 200 из 300 членов Национальной Ассамблеи (корейский парламент. - ред.). Оппозиционные партии, которые совместно внесли предложение об импичменте, имеют 192 места в парламенте. У "Силы народа" 108 депутатов.

Если Юну будет объявлен импичмент, он будет отстранен от должности, пока Конституционный суд не решит, отстранить его от должности либо восстановить его президентские полномочия. Обязанности президента возьмет на себя премьер-министр Хан Дак Су, - второе лицо в стране.

На закрытом брифинге для законодателей, первый заместитель директора Национальной разведывательной службы Южной Кореи Хон Чан Вон, заявил, что Юн позвонил ему после введения военного положения и приказал помочь подразделению контрразведки задержать ключевых политиков.

По словам Ким Бьон Ки, одного из депутатов, который присутствовал на встрече, среди них были Хан, лидер оппозиции Ли Чжэ Мьон и спикер Национальной ассамблеи У Вон Шик. Ким сказал, что Хон сказал законодателям, что он проигнорировал приказы Юна.

В то же время, директор разведывательного агентства Чо Тхейонг поставил под сомнение показания Хона. Чо заявил журналистам, что такой приказ поступил бы ему, а не Хону, и что он никогда не получал от Юна никаких приказов задерживать политиков.

Ранее Хан заявил, что будет работать над тем, чтобы отклонить предложение об импичменте, даже если он раскритиковал объявление Юном военного положения, как "неконституционное". Хан заявил, что необходимо "предотвратить вред для граждан и сторонников, вызванный неподготовленным хаосом".

Активное расследование

Вице-министр обороны Ким Сон Хо пообещал "активное сотрудничество" министерства с прокуратурой в расследовании роли военных в введении Юном военного положения. По его словам, военные прокуроры также будут привлечены к расследованию. Он опроверг предположение СМИ о том, что Юн и его военные доверенные лица могут во второй раз рассмотреть возможность введения военного положения.

"Даже если будет требование ввести военное положение, Министерство обороны и Объединенный комитет начальников штабов совершенно не примут его", - сказал Ким.

Оппозиционные партии и Хан утверждают, что именно Ким Йонг Хен рекомендовал Юну объявить военное положение. Во время парламентских слушаний в четверг Ким Сон Хо заявил, что Ким Йон Хен также приказал ввести войска в Национальную Ассамблею после того, как Юн ввел военное положение.

Ким стал исполняющим обязанности министра обороны после того, как офис Юна в четверг принял отставку министра обороны Ким Йонг Хьона, которому также запретили путешествовать, пока он находится под следствием из-за введения военного положения.

Лидер главной либеральной оппозиционной Демократической партии Ли Джэмен в своем телевизионном выступлении в пятницу заявил, что очень важно отстранить Юна от должности "как можно скорее".

Ли сказал, что введение Юном военного положения является "бунтом, а также самопереворотом". Он сказал, что этот шаг Юна нанес серьезный ущерб имиджу страны и парализовал внешнюю политику, указав на критику со стороны администрации Байдена и отмену иностранных лидеров своих визитов в Южную Корею.

Генеральный прокурор Шим У Чжун заявил журналистам, что прокуратура планирует расследовать обвинения в мятеже против Юна после жалоб, поданных оппозицией. Хотя президент в основном имеет иммунитет от судебного преследования во время пребывания в должности, эта защита не распространяется на обвинения в мятеже или государственной измене.