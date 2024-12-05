ua en ru
Чт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Когда в Южной Корее рассмотрят законопроект об импичменте президенту: названа дата

Сеул, Четверг 05 декабря 2024 16:04
UA EN RU
Когда в Южной Корее рассмотрят законопроект об импичменте президенту: названа дата Фото: Юн Сок Ель, президент Южной Кореи (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В парламенте Южной Кореи планируют уже в субботу, 7 декабря, рассмотреть законопроект об импичменте президенту Юн Сок Елю. Такое голосование состоится после того, как глава государства "на эмоциях" объявил военное положение.

Об этом заявил пресс-секретарь Демократической партии Тобуро Чо Сын Рэ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на KBS.

По его словам, голосование по импичменту пройдет в 19:00 (12:00 по киевскому времени) 7 декабря. Законопроект уже подписали 192 депутата, в их числе спикер парламента У Вон Сик.

Законопроект внесли в парламент после полуночи 5 декабря. В соответствии с законом, голосование должно пройти не ранее 24 часов и не позднее 72 часов после того, как инициативу принял профильный комитет парламента. То есть с 00:48 6 декабря до 00:48 8 декабря.

Для того, чтобы законопроект приняли, за него должны проголосовать две трети депутатов - как минимум 200 человек. Поэтому учитывая, что инициативу уже подписали 192 оппозиционных депутата, нужны будут еще не менее 8 голосов от правящей партии "Сила народа".

К слову, как пишет KBS, Национальное собрание (парламент) Южной Кореи уже поддержало импичмент председателю комитета по аудиту и инспекциям Чхве Чжэ Хэ, главному прокурору Центрального административного округа Сеула Ли Чхан Су и двум прокурорам, работающим под его руководством.

Военное положение в Южной Корее

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил в стране военное положение. Такое решение он принял в связи с тем, что в стране активизировались "антигосударственные силы".

Через несколько часов парламент обязал Юн Сок Еля отменить военное положение. Таким образом, оно продлилось всего шесть часов.

После этого в парламент внесли законопроект об импичменте президента из-за его эмоционального решения. Более детально о развитии событий в Южной Корее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея
NEWS
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
DAILY
Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны
Ксения Крикун, Данила Крамаренко Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны