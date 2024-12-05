Когда в Южной Корее рассмотрят законопроект об импичменте президенту: названа дата

В парламенте Южной Кореи планируют уже в субботу, 7 декабря, рассмотреть законопроект об импичменте президенту Юн Сок Елю. Такое голосование состоится после того, как глава государства "на эмоциях" объявил военное положение.

Об этом заявил пресс-секретарь Демократической партии Тобуро Чо Сын Рэ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на KBS .

По его словам, голосование по импичменту пройдет в 19:00 (12:00 по киевскому времени) 7 декабря. Законопроект уже подписали 192 депутата, в их числе спикер парламента У Вон Сик.

Законопроект внесли в парламент после полуночи 5 декабря. В соответствии с законом, голосование должно пройти не ранее 24 часов и не позднее 72 часов после того, как инициативу принял профильный комитет парламента. То есть с 00:48 6 декабря до 00:48 8 декабря.

Для того, чтобы законопроект приняли, за него должны проголосовать две трети депутатов - как минимум 200 человек. Поэтому учитывая, что инициативу уже подписали 192 оппозиционных депутата, нужны будут еще не менее 8 голосов от правящей партии "Сила народа".

К слову, как пишет KBS, Национальное собрание (парламент) Южной Кореи уже поддержало импичмент председателю комитета по аудиту и инспекциям Чхве Чжэ Хэ, главному прокурору Центрального административного округа Сеула Ли Чхан Су и двум прокурорам, работающим под его руководством.